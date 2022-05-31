Симферополь, 31 мая, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Ситуация на пограничных пунктах пропуска в Республику Крым со стороны Херсонской области улучшится в ближайшие десять дней. Об этом 31 мая написал в своём телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Gov.ru Пограничный пункт пропуска «Армянск»

«Принято решение о расширении пограничных пунктов пропуска в Крым, будут выделены дополнительные полосы для движения транспорта. Также в ближайшее время на правительственной комиссии, по согласованию с заместителем председателя правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным, будет рассмотрено предложение о снятии ограничений при ввозе в республику транспортных средств для личного использования, зарегистрированных на территории Украины», — написал глава Крыма.

Аксёнов подчеркнул, что сегодня больше всего времени при прохождении пунктов пропуска занимают мероприятия, связанные с безопасностью.

«Избежать этого пока невозможно, поэтому тем, кто въезжает в Крым из Херсонской области, надо набраться терпения», — написал Аксёнов.

Глава Крыма уточнил, что для крымских предпринимателей никаких ограничений для вывоза продукции на территорию Херсонской области, а также освобождённые районы Запорожской области нет, за исключением зерновых культур и удобрений.

«Считаем, что в течение 10 дней мы улучшим ситуацию. Принятые меры будут способствовать сокращению времени ожидания и созданию более комфортных для людей условий прохождения границы», — подчеркнул глава Крыма.

Ранее в соцсетях и СМИ появились сообщения о больших очередях из автомобилей на пунктах пропуска в Крым.