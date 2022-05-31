Челябинск, 31 мая, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Кражу автомобиля BMW 740 LiXdrive в Челябинске пресекли сотрудники Росгвардии, сообщили 31 мая в пресс-службе регионального управления ведомства.

Rosgvard.ru Росгвардия

Информация о похищении автомобиля с парковочного места поступила 28 мая вневедомственной охране Росгвардии благодаря установленной на ней охранной системе, передающей информацию об объекте в онлайн-режиме.

Машина была обнаружена на платформе эвакуатора, припаркованного у шиномонтажа. Водитель эвакуатора пояснил, что хозяином автомобиля является сопровождающий его мужчина.

Им, как показала проверка, оказался ранее судимый 30-летний житель города Чебаркуля (Челябинская область). Он пытался похитить автомобиль человека, который сейчас находится в другом регионе России.