Ростов-на-Дону, 31 мая 2022, 16:34 — REGNUM В Ростовской области задержан сбежавший во время медицинского обследования преступник. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Ростовской области.
Заключённый сбежал 28 мая во время медицинского осмотра в центральной районной больнице в посёлке Весёлый. Мужчина отбывал наказание за нарушение правил дорожного движения. В результате ДТП пострадавший получил тяжёлые травмы.
Беглец отбывал наказание в колонии-поселении №8 в посёлке Садковский.
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