Ростов-на-Дону, 31 мая, 2022, 16:34 — ИА Регнум. В Ростовской области задержан сбежавший во время медицинского обследования преступник. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Ростовской области.

Колония

Заключённый сбежал 28 мая во время медицинского осмотра в центральной районной больнице в посёлке Весёлый. Мужчина отбывал наказание за нарушение правил дорожного движения. В результате ДТП пострадавший получил тяжёлые травмы.

Беглец отбывал наказание в колонии-поселении №8 в посёлке Садковский.