Нижний Новгород, , 16:33 — REGNUM По итогам января-марта 2022 года, во всех регионах Приволжского федерального округа зарегистрирована естественная убыль населения. Соответствующие данные опубликованы на портале Нижегородстата.

Отток населения

В целом за указанный период население Поволжья естественным путем сократилось на 57 638 человек.

Максимальная убыль населения наблюдается в Нижегородской области — на 8748 человек, население Самарской области сократилось на 7202 человека, Саратовской области — на 6285 человек, Башкирии – на 5150 человек, Пермского края – на 4622 человека, Татарии – на 4112 человек, Кировской области – на 3797 человек, Пензенской области – на 3652 человека, Оренбургской области – на 3447 человек, Ульяновской области – на 3078 человек, Чувашии – на 2210 человек, Мордовии - на 2208 человек, Удмуртии – на 2045 человек и Марий Эл – на 1082 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 января текущего года, численность населения регионов Приволжского федерального округа оценивалась в 28,844 млн человек. Более 4 млн человек проживают в Башкирии, около 3,8 млн — в Татарии и примерно 3,1 млн человек — в Нижегородской области.