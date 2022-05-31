Рязань, 31 мая, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Весенняя посевная кампания завершается в Рязанской области, сообщает 31 мая пресс-служба правительства региона.

https://www.ryazangov.ru Весенний сев

Сельхозпредприятия и фермеры посеяли 331 тыс. гектаров ранних яровых зерновых культур, что составляет 99% от плана. Кукуруза на зерно заняла 90% посевных площадей, сахарная свёкла — 107%.

Осенью 2021 года под урожай 2022 года озимые зерновые культуры в регионе были посеяны на площади 359 тыс. га и масличные культуры — на 8 тыс. га. В настоящее время

Состояние озимых всходов хорошее, под урожай 2022 года было засеяно 359 тысяч га зерновых культур и восемь тысяч гектаров масличных.