Бангкок, 31 мая 2022, 16:30 — REGNUM Туристка из России погибла на одном из курортов Таиланда, сообщает 31 мая агентство ТАСС со ссылкой на генерального консула РФ Владимира Соснова.

Таиланд
Таиланд
Mariamichelle

По его данным, тело 35-летней российской туристки было найдено на острове Пхукет возле одного из кондоминиумов в районе Патонг.

По предварительной версии местной полиции, она погибла в результате падения с высоты. Местные полицейские начали расследование.

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