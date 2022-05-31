Бангкок, , 16:30 — REGNUM Туристка из России погибла на одном из курортов Таиланда, сообщает 31 мая агентство ТАСС со ссылкой на генерального консула РФ Владимира Соснова.

Таиланд Mariamichelle

По его данным, тело 35-летней российской туристки было найдено на острове Пхукет возле одного из кондоминиумов в районе Патонг.

По предварительной версии местной полиции, она погибла в результате падения с высоты. Местные полицейские начали расследование.

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