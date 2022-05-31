Мясниковский район, Ростовская область, , 16:28 — REGNUM Мясниковский районный суд Ростовской области изучает дело о хищении имущества Минобороны РФ. Предварительное слушание назначено на 22 июня, сообщили ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов Ростовской области 31 мая.

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Перед судом предстанут четверо мужчин. Они обвиняются в тайном хищении чужого имущества, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Из материалов уголовного дела следует, что в ночь на 11 мая 2021 года злоумышленники похитили из хранилища, расположенного на территории охраняемой воинской части, имущество, принадлежащее Министерству обороны России. Ущерб превысил 200 тыс. рублей.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное слушание состоится в закрытом режиме.