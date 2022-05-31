Москва, 31 мая, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Известный телеведущий Юрий Николаев прокомментировал санкции, направленные против России и её культуры. Об этом пишет портал «Телепрограмма» 31 мая.

Кадр из телепередачи «Честное слово» Юрий Николаев

«Наплевать на санкции. Нам надо петь, танцевать, давать концерты. Тем более у нас большая страна», — заявил телеведущий. Также Николаев добавил, что положительно оценил идею создания Российской музыкальной ассоциации, поскольку необходимо поддерживать молодых артистов.

Ранее Николай Басков объявил о создании Российской музыкальной ассоциации, которая будет оказывать поддержку молодым музыкантам в период «отмены» русской культуры. Вместе с певцом в ассоциацию вступили Григорий Лепс, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Олег Газманов и Александр Маршал.