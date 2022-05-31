Санкт-Петербург, , 16:53 — REGNUM На юге Санкт-Петербурга, спустя несколько дней после открытия после реконструкции железнодорожного путепровода на Пулковском шоссе, рабочие сняли рулонный газон, который выложили перед официальной церемонией с участием губернатора и главы РЖД, рассказала 31 мая петербурженка Виктория Б. на странице главы города в соцсети «ВКонтакте».

Скатанный газон у путепровода на Пулковском шоссе vk.com

Ранее ИА REGNUM сообщало, что спустя два года завершилась реконструкция железнодорожного путепровода на Пулковском шоссе 1917 года постройки. Торжественную церемонию открытия путепровода губернатор Александр Беглов провел вместе с главой РЖД Олегом Белозеровым накануне Дня города, 26 мая.

Спустя пять дней очевидцы в соцсетях стали публиковать фотографии со скатанным в рулоны газоном, который украшал Пулковское шоссе на подъезде к путепроводу.

«Здравствуйте. Вы мост приняли, уехали, после или до деньги, потраченные на благоустройство, украдены, я так понимаю теми же лицами. Газон скручивают и увозят», — сообщила губернатору внимательная Виктория Б. и прикрепила фотографии, подтверждающие ее слова.

Заметим, что на обращение горожанки поспешил ответить лишь один подписчик губернатора, который усомнился в правдивости слов Виктории и предположил, что фотография была сделана до, а не после открытия, и газон раскатывали, а не скатывали.

Однако в соцсети стали тиражироваться другие фотографии очевидцев. Так, Павел П. отметил, что тоже видел, как газон сворачивают. Фотографию с места он опубликовал на своей странице с комментарием: «После торжественного открытия нового путепровода на Пулковском и приезда Беглова, снимают газон, лоск и шляпу перед жителями».

«Обычная история) Примерно так же Беглов в прошлом году открывал обустроенную набережную на Охте, которую закрыли на следующий же день)», — прокомментировал фотографии с места пользователь сети Денис А.

Как пояснили в пресс-службе ОАО «РЖДстрой», чей подрядчик СМТ № 1 занимается благоустройством путепровода, на данных земельных участках произвели грунтовую отсыпку и засеяли газон. Однако из-за холодного мая газон поднялся недостаточно. Было принято решение в качестве временной меры использовать рулонный газон. После того, как погода наладилась, и засеянный ранее газон начал подниматься, для его сохранности и последующего роста были проведены работы по перестилке временного рулонного газона.

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