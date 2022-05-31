Санкт-Петербург, 31 мая 2022, 16:53 — REGNUM На юге Санкт-Петербурга, спустя несколько дней после открытия после реконструкции железнодорожного путепровода на Пулковском шоссе, рабочие сняли рулонный газон, который выложили перед официальной церемонией с участием губернатора и главы РЖД, рассказала 31 мая петербурженка Виктория Б. на странице главы города в соцсети «ВКонтакте».
Ранее ИА REGNUM сообщало, что спустя два года завершилась реконструкция железнодорожного путепровода на Пулковском шоссе 1917 года постройки. Торжественную церемонию открытия путепровода губернатор Александр Беглов провел вместе с главой РЖД Олегом Белозеровым накануне Дня города, 26 мая.
Спустя пять дней очевидцы в соцсетях стали публиковать фотографии со скатанным в рулоны газоном, который украшал Пулковское шоссе на подъезде к путепроводу.
«Здравствуйте. Вы мост приняли, уехали, после или до деньги, потраченные на благоустройство, украдены, я так понимаю теми же лицами. Газон скручивают и увозят», — сообщила губернатору внимательная Виктория Б. и прикрепила фотографии, подтверждающие ее слова.
Заметим, что на обращение горожанки поспешил ответить лишь один подписчик губернатора, который усомнился в правдивости слов Виктории и предположил, что фотография была сделана до, а не после открытия, и газон раскатывали, а не скатывали.
Однако в соцсети стали тиражироваться другие фотографии очевидцев. Так, Павел П. отметил, что тоже видел, как газон сворачивают. Фотографию с места он опубликовал на своей странице с комментарием: «После торжественного открытия нового путепровода на Пулковском и приезда Беглова, снимают газон, лоск и шляпу перед жителями».
«Обычная история) Примерно так же Беглов в прошлом году открывал обустроенную набережную на Охте, которую закрыли на следующий же день)», — прокомментировал фотографии с места пользователь сети Денис А.
Как пояснили в пресс-службе ОАО «РЖДстрой», чей подрядчик СМТ № 1 занимается благоустройством путепровода, на данных земельных участках произвели грунтовую отсыпку и засеяли газон. Однако из-за холодного мая газон поднялся недостаточно. Было принято решение в качестве временной меры использовать рулонный газон. После того, как погода наладилась, и засеянный ранее газон начал подниматься, для его сохранности и последующего роста были проведены работы по перестилке временного рулонного газона.
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