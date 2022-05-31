Севастополь, 31 мая, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Законопроект о внесении изменений в статью 8 Закона города Севастополя «О Почетном гражданине города Севастополя» рассмотрели 31 мая депутаты Законодательного собрания Севастополя.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

Документ предусматривает право ЗС принимать решение о лишении лица, которому присвоено звание «Почетный гражданин», этого звания в случае совершения им действий, направленных на дискредитацию Российской Федерации.

«В условиях нестабильной политической и экономической обстановки, обусловленной введением антироссийских санкций в связи с проведением специальной военной операции возрастает информационное давление на Российскую Федерацию. И в социальных сетях, и в средствах массовой информации размещается колоссальный поток информации, часть из которой не соответствует действительности и имеет целью подорвать авторитет российских государственных органов и армии. В целях защиты интересов нашей страны и ее граждан подобные действия, безусловно, не должны допускаться», — прокомментировал спикер ЗС Владимир Немцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госсовет Крыма принял решение о лишении почётных званий и региональных наград ряда украинских деятелей.