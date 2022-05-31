Санкт-Петербург, 31 мая, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Российский аукционный дом (РАД) по поручению комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО) в рамках приватизации продал на торгах трехэтажное здание бывшего Дворца культуры фабрики «Большевичка» на улице Тюшина, д. 9/7, лит. А.

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Нежилое здание площадью 1,9 тыс. кв. метров, с земельным участком 763 кв. метра возле станции метро «Обводный канал» вблизи центра города продано физическому лицу за 92,8 млн рублей при начальной цене 84,49 млн рублей, сообщили 31 мая в пресс-службе РАД.

Здание является выявленным объектом культурного наследия «Дом И. В. Кожевникова (Товарищества мануфактур В. И. Кожевникова)», поэтому владение им накладывает на собственника определенные обязательства по сохранению объекта. Наиболее вероятный вариант использования — под размещение гостиницы, хостела или апарт-комплекса.

«Продажа такого сложного актива в сегодняшних реалиях, да еще и с превышением начальной цены, — это подтверждение, что инвесторы по-прежнему активны и готовы вкладываться в «длинные» инвестиции <…> Локация бывшего ДК позволяет реализовать здесь практически любой бизнес-проект, например, гостиницу или апарт-комплекс. Так как объект имеет ряд ограничения, то какой бы проект здесь ни реализовал новый собственник, он должен будет обязательно согласовать все работы с профильными ведомствами», — отмечает Дарья Гончарова, заместитель руководителя Департамента продаж РАД.