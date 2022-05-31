Кострома, 31 мая, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Жители Костромской области выбрали территории для благоустройства в рамках государственной программы «Жильё и городская среда» на 2023 год. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обелиски Московской заставы на входе набережной Костромы

Онлайн-голосование продлится до конца 31 мая, однако его лидеры уже определены. Костромичи выбирали между четырьмя дизайн-проектами двух территорий: набережной и площадки вместе с площадью Мира у цирка. Больше всего людей — 12 тысяч 144 человека отдали голоса за участок набережной от корпусов Костромского госуниверситета до Московской заставы. Горожанам понравилась концепция под номером 1, предполагающая сцену напротив заставы, шезлонги, место для новогодней ёлки и большую парковку для туристических автобусов.

В голосовании участвовали 20 муниципалитетов, в том числе Нерехта, Буй, Волгореченск, Галич, Шарья. В Нерехте выбрали благоустройство стадиона «Дружба» с искусственной травой, в Буе — сквер по улице Социализма, в Волгореченске пешеходную зону по улице Имени 50-летия Ленинского Комсомола. Там заменят плитку и обещают сделать скульптуры из растений — топиары.

Проекты территорий, занявшие вторые места в голосовании, приведут в порядок в 2024 году. Всего на благоустройство костромских парков, скверов, пляжей, детских площадок на этот период в федеральном бюджете предусмотрено 187 млн рублей, 25% к этой сумме на условиях софинансирования добавят муниципалитеты.