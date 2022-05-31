31 мая 2022 | Время чтения 5 мин

Игорь Свирин, , 17:13 — REGNUM В ИА REGNUM с просьбой рассказать об их беде обратились сотрудники находящегося в стадии ликвидации Центра мониторинга общественного мнения (ЦМОМ). Еще недавно в центре работали 300 операторов, к настоящему времени их сократили до 120, многие проекты передаются сторонним организациям. Руководство пересмотрело рабочий график и отказалось отпускать с работы по состоянию здоровья, из-за этого работники теряют в заработной плате. Но самое главное заключается в том, что людям с ослабленным зрением не предлагают альтернативных вариантов трудоустройства.

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

ЦМОМ был создан в 2011 году по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, также по его личному поручению проект приобрел социальную направленность, здесь должны были работать инвалиды по зрению, старшеклассники и студенты. Центр является одним из структурных подразделений АО «Олимп» без образования юридического лица. В свою очередь, единственным учредителем «Олимпа» является правительство Москвы.

Операторы центра, строго в рамках поставленных мэром задач, проводят соцопросы, а также принимают жалобы москвичей по всему спектру городских проблем, полученная информация обрабатывается и в еженедельном формате подается руководству. За высокое качество работы как отдельные работники, так и коллектив в целом получали благодарственные письма и грамоты, а также не раз становились победителями различных профессиональных конкурсов. Отчеты ЦМОМ не только ложатся на столы чиновников, но и регулярно публикуются, благодаря чему о городских проблемах узнает не только начальство, но и широкая общественность.

Благодарственные письма мэра screenshot

Читайте также: ЦМОМ: узнай мнение москвичей и сделай всё наоборот

Как рассказал ИА REGNUM бывший работник центра, в октябре 2021 года прекратился набор новых операторов и стало всячески поощряться увольнение по собственному желанию. Более того, сотрудников стали провоцировать на увольнение. Изменили рабочие графики, что крайне неудобно всем операторам, а в особенности тем, кто приезжал на работу издалека, тратя на дорогу по несколько часов в один конец. Вынуждают людей, которые из-за плохого самочувствия или по личным обстоятельствам раньше могли отпроситься пораньше с работы, брать отгул на всю смену. Но и это еще не все, как пояснил операторам руководитель центра Станислав Емелин (аудиозапись разговора находится в распоряжении ИА REGNUM), теперь они обязаны писать за 3 рабочих дня заявление с просьбой об отгуле и никакие проблемы со здоровьем его не интересуют, поскольку он не врач.

В результате молодежь увольняется, одни надеются, закончив институт, найти более престижную работу, другим предстоит поступать в вузы — у тех и у других жизнь только начинается. А что делать людям с ослабленным зрением? Во времена СССР мощнейшее производственно-хозяйственное, общественное и культурно-просветительское «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» ныне превратилось в контору по сдаче в аренду имеющихся площадей. Сотрудников возят на консультации в центры занятости, но дальше экскурсий дело не движется.

Прежде чем перейти к причинам закрытия ЦМОМ нужно дать некоторые пояснения. Стремление правительства Москвы снять с себя всяческую ответственность зачастую приводит к аморальным решениям. Созданное в 1992 году АО «Олимп» управляет комплексом зданий правительства Москвы («дом-книжка» на Новом Арбате — бывшее здание СЭВ), а также занимается организацией различных ивентов, его деятельность контролирует единственный акционер в лице управделами мэра и правительства Москвы. Отечественные завхозы не чета иным, мастера на все руки, между закупками швабр и прочей хозяйственной деятельностью еще и социологией занимаются.

Причина возможного закрытия ЦМОМ, как о том неоднократно на собраниях с коллективом говорил Станислав Емелин, вызвана желанием снести как минимум главный корпус частично превращенного в бизнес-центр гостиничного комплекса «Берлин» (ОАО Г/к «Берлин»), а на его месте построить очередной ЖК. Об этом же рассказывали операторам центра другие арендаторы помещений в комплексе. Учредителем ОАО Г/к «Берлин» является ГУП «Медицинский центр управления делами мэра и правительства Москвы». Несмотря на столь запутанную структуру, по сути, всей принадлежащей столице недвижимостью распоряжается департамент городского имущества Москвы.

Здание Правительства Москвы. Арбат 36 ksp.mos.ru

Во всей этой истории примечательно то, что на запросы работников ЦМОМ в мэрию и администрацию президента, были получены будто под копирку сделанные разъяснения. И там и там ответили, что АО «Олимп» является самостоятельным юрлицом и правительство города на его решения повлиять никак не может. Само же АО «Олимп» заверяет чиновников, что строго соблюдает трудовое законодательство. При этом начальник центра Емелин заявляет коллективу, что впредь тем, кто раньше не согласился, не намерен предлагать увольнение по соглашению сторон. Более того, раньше он обещал людям компенсацию порядка 200 тыс. рублей, но получил выговор от вышестоящего руководства и отныне не гарантирует таких выплат даже тем, кто согласится уволиться добровольно. На что твердо могут рассчитывать незрячие — «Олимп» от щедрот своих разрешает забрать компьютеры.

Официально о сносе БЦ «Берлин» и строительстве на его месте ЖК не сообщалось, но речь собственно и не об этом. За счет различных прокладок снявшее с себя всяческую ответственность и отгородившееся от москвичей правительство Москвы, волюнтаристски распоряжается судьбами людей, лишая их работы, а тем самым и шансов на существование. Нет никаких сомнений в том, что незрячих могли перевести в другие помещения, обновить оборудование и ПО, а также загрузить новыми проектами. Жаль только, что чиновники из администрации президента за формулярами не видят конкретных людей, для которых обращение к президенту порой является последним шансом на восстановление справедливости.