Лос-Анджелес, США, , 16:18 — REGNUM Сервис Netflix представил трейлер испанского сериала под названием Intimacy («Личное»). Об этом 31 мая пишет «Канобу».

Бумажный дом Кадр из сериала «Бумажный дом»

Режиссёрами шоу выступили Хорхе Торрегросса и Бен Гютеридж. Сценарий написали Вероника Фернандес и Лаура Сармиенто Пальярес.

Главные роли исполнили Вероника Эчеги, Ициар Итуньо, Патриция Лопез, Эмма Суарес и Ана Вахенер. Премьера шоу запланирована на 10 июня 2022 года.

Добавим, что сериал расскажет о политике, чью карьеру поставили под удар после публикации секс-видео с её участием. Эта история запускает цепочку изменений в жизнях ещё четырёх женщин, которые ходят по тонкой грани между тем, что является личным и грозит стать общественным достоянием.

Читайте ранее в этом сюжете: На съёмках «Очень странных дел» актёр довёл Милли Бобби Браун до истерики