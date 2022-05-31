Лос-Анджелес, США, 31 мая 2022, 16:18 — REGNUM Сервис Netflix представил трейлер испанского сериала под названием Intimacy («Личное»). Об этом 31 мая пишет «Канобу».

Бумажный дом
Бумажный дом
Кадр из сериала «Бумажный дом»

Режиссёрами шоу выступили Хорхе Торрегросса и Бен Гютеридж. Сценарий написали Вероника Фернандес и Лаура Сармиенто Пальярес.

Главные роли исполнили Вероника Эчеги, Ициар Итуньо, Патриция Лопез, Эмма Суарес и Ана Вахенер. Премьера шоу запланирована на 10 июня 2022 года.

Добавим, что сериал расскажет о политике, чью карьеру поставили под удар после публикации секс-видео с её участием. Эта история запускает цепочку изменений в жизнях ещё четырёх женщин, которые ходят по тонкой грани между тем, что является личным и грозит стать общественным достоянием.

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