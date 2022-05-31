Челябинск, 31 мая, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Двое жителей Челябинской области, находившиеся в федеральном розыске, задержаны сотрудниками Росгвардии, сообщили 31 мая в пресс-службе регионального управления ведомства.

Rosgvard.ru Росгвардия

Один из задержанных привлёк к себе внимание силовиков, находящихся на маршруте патрулирования, 27 мая в Челябинске. Сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на мужчину, приметы которого были схожи с указанными в ориентировке.

При проверке выяснилось, что им является ранее судимый 31-летний житель областного центра. Было установлено, что с 16 марта он находился в федеральном розыске за ГУФСИН по Челябинской области как условноосужденный с испытательным сроком. Его задержали.

Второе задержание проведено в городе Копейске ночью 29 мая по аналогичной схеме. Мужчина, вызвавший подозрение, оказался ранее семь раз судимым за имущественные преступления 31-летним местным жителем, с 27 мая находившимся в федеральном розыске за ОМВД по городу Копейску как скрывшийся от суда.