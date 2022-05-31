Вашингтон, 31 мая, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Энтузиаст, известный в сети под ником gg77, добавил в популярную ролевую экшн-игру The Elder Scrolls V: Skyrim больших крыс с тигровой раскраской, которые могут выступать в качестве компаньонов игрока. Об этом 31 мая сообщает портал PCGamesN.

Скриншот с YouTube TES V: Skyrim

Дополнение называется Scrolls for Rats Companions, его можно скачать на соответствующей странице сервиса Nexus Mods. Отметим, что крысы имеют множество разнообразных расцветок. После установки модификации геймеры могут получить подобное существо у персонажа по имени Хульда в таверне «Гарцующая кобыла». Для этого им нужно купить и применить соответствующий свиток.

Напомним, в апреле 2022 года моддер (создатель модификаций к видеоиграм) воплотил идею «Skyrim в космосе», которая относится к будущей научно-фантастической игре Starfield компания Bethesda. Он выпустил дополнение к игре под названием Aethernautics.