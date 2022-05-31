Ярославль, , 16:13 — REGNUM Глава департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Леонид Золотов покинул свой пост. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

Леонид Золотов Yarregion.ru

Золотов приехал в Ярославль из Москвы при прежнем губернаторе Дмитрии Миронове в декабре 2020 года, до этого работал в мэрии Москвы.

В публичном пространстве Золотов практически не появлялся. Известно, что в 2021 году возглавляемый Золотовым департамент провалил закупку квартир для детей-сирот. Речь об этом шла на очередном заседании Яроблдумы 31 мая.

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