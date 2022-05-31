Ярославль, 31 мая, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Глава департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Леонид Золотов покинул свой пост. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

Yarregion.ru Леонид Золотов

Золотов приехал в Ярославль из Москвы при прежнем губернаторе Дмитрии Миронове в 2017 году, в декабре 2020 года был назначен директором департамента. До Ярославля он работал в мэрии Москвы.

В публичном пространстве Золотов практически не появлялся. Известно, что в 2021 году возглавляемый Золотовым департамент провалил закупку квартир для детей-сирот. Речь об этом шла на очередном заседании Яроблдумы 31 мая.