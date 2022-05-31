В Тульской области запущено импортозамещающее производство за 1 млрд рублей

Новомосковск, Тульская область, 31 мая 2022, 16:11 — REGNUM Новый производственный комплекс ООО «Полипласт Новомосковск» открылся в Новомосковске Тульской области 31 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.
Участников церемонии запуска нового импортозамещающего предприятия приветствовал заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов. Он подчеркнул важность продукции мало- и среднетоннажной химии (МСТХ) как сырья для разных отраслей промышленности.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, выступая на церемонии, отметил, что соглашение о создании производства было подписано в 2018 году на Сочинском инвестиционном форуме. Сумма инвестиций составила более миллиарда рублей, на предприятии создано 80 новых рабочих мест.
Новый комплекс позволит удвоить производственные мощности по выпуску сухих функциональных добавок для различных отраслей промышленности, продукция тульского предприятия будет реализовываться на внутреннем и на внешнем рынках.
Глава региона также выразил надежду на продолжение сотрудничества с компанией не только в экономических, но и в социальных проектах.
По словам председателя совета директоров АО «Полипласт» Александра Шамсутдинова, запуск нового комплекса позволит предприятию существенно увеличить выпуск сухих функциональных добавок для различных отраслей промышленности, таких как высокоэффективные добавки в бетоны, строительные растворы и высокомолекулярные полимеры. Также предприятие расширит экспортные направления и полностью удовлетворит потребности внутреннего рынка.
Отметим, что строительство комплекса было завершено в рекордные сроки — начались работы осенью 2021 года, завершились весной 2022-го.
Новое производство представляет собой ряд технологических установок, объединённых в единую производственную цепочку. Реализация подобных проектов является частью глобальной стратегии по развитию промышленного потенциала Тульской области.
В настоящее время на производственной площадке «Полипласт Новомосковск» стартует работа по созданию производства технологичных высокомолекулярных полимеров — для обеспечения потребности страны в специализированной химии. Суммарные инвестиции в новый проект оцениваются в сумму около 10 млрд рублей. В течение полутора лет будет создано более 500 новых рабочих мест.