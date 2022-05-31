Новомосковск, Тульская область, 31 мая, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Новый производственный комплекс ООО «Полипласт Новомосковск» открылся в Новомосковске Тульской области 31 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области В Тульской области запущено импортозамещающее производство за 1 млрд рублей

Участников церемонии запуска нового импортозамещающего предприятия приветствовал заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов. Он подчеркнул важность продукции мало- и среднетоннажной химии (МСТХ) как сырья для разных отраслей промышленности.

«Сухие функциональные добавки составляют один из 27 приоритетных продуктовых сегментов МСТХ, утвержденных в специальной «дорожной карте» по их развитию до 2030 года. Государство уделяет этому направлению особое внимание. 5,5 млрд руб. на 2023–2024 гг. предусмотрены в рамках федпроекта «Развитие производства новых материалов», нацеленного на создание критически важных с точки зрения импортозамещения продуктов МСТХ, а также композитной отрасли», — сказал Михаил Иванов.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, выступая на церемонии, отметил, что соглашение о создании производства было подписано в 2018 году на Сочинском инвестиционном форуме. Сумма инвестиций составила более миллиарда рублей, на предприятии создано 80 новых рабочих мест.

Новый комплекс позволит удвоить производственные мощности по выпуску сухих функциональных добавок для различных отраслей промышленности, продукция тульского предприятия будет реализовываться на внутреннем и на внешнем рынках.

«Полномасштабная реализация инвестиционных планов будет способствовать развитию экономики не только региона, но и страны в целом», — сказал Алексей Дюмин.

Глава региона также выразил надежду на продолжение сотрудничества с компанией не только в экономических, но и в социальных проектах.

По словам председателя совета директоров АО «Полипласт» Александра Шамсутдинова, запуск нового комплекса позволит предприятию существенно увеличить выпуск сухих функциональных добавок для различных отраслей промышленности, таких как высокоэффективные добавки в бетоны, строительные растворы и высокомолекулярные полимеры. Также предприятие расширит экспортные направления и полностью удовлетворит потребности внутреннего рынка.

Отметим, что строительство комплекса было завершено в рекордные сроки — начались работы осенью 2021 года, завершились весной 2022-го.

Новое производство представляет собой ряд технологических установок, объединённых в единую производственную цепочку. Реализация подобных проектов является частью глобальной стратегии по развитию промышленного потенциала Тульской области.

В настоящее время на производственной площадке «Полипласт Новомосковск» стартует работа по созданию производства технологичных высокомолекулярных полимеров — для обеспечения потребности страны в специализированной химии. Суммарные инвестиции в новый проект оцениваются в сумму около 10 млрд рублей. В течение полутора лет будет создано более 500 новых рабочих мест.