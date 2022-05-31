Салехард, , 16:10 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 31 мая за сутки госпитализировали 10 человек с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

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По данным регионального оперативного штаба, всего госпитализировано с коронавирусом 35 ямальцев. Выздоровели за сутки в ЯНАО 12 человек. Заразились коронавирусом 10 человек — на одного меньше, чем сутками ранее. Среди вахтовиков выявили одного человека с COVID-19.

С начала пандемии в ЯНАО на 31 мая зарегистрировано 137 048 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 135 677 человек, 1041 скончался (ни одного за сутки).

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