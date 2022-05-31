Йошкар-Ола, , 16:08 — REGNUM По состоянию на 1 мая текущего года в Марий Эл объем просроченной задолженности по заработной плате составил 2,053 млн рублей. В течение месяца сумма долгов по зарплате в республике сократилась в 7,7 раза, свидетельствуют данные Маристата.

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Из общей суммы долга 1,395 млн рублей составила накопленная в 2021 году задолженность, в текущем году образовался долг в размере 658 тыс. рублей.

Вся просроченная задолженность по заработной плате наблюдалась по виду экономической деятельности «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг». Задолженность по зарплате наблюдается в отношении 42 работников. Таким образом, в среднем каждому недоплатили 48,88 тыс. рублей. За месяц долг по зарплате в здравоохранении и соцуслугах сократился на 0,8%.

Задолженность по зарплате из-за несвоевременного получения бюджетных средств в республике отсутствует.

ИА REGNUM напоминает, суммарная задолженность по заработной плате в России в апреле снизилась на 119,1 млн рублей, или на 11,8%, и по состоянию на 1 мая составила 889 млн рублей. Из общей суммы невыплаченной заработной платы 198,3 млн рублей (22,3%) приходится на долги, образовавшиеся с начала 2022 года, ещё 170,2 млн рублей (19,1%) — долги, сохраняющиеся с 2021 года, 520,5 млн рублей (58,6%) — с 2020 года и ранее.

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