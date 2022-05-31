Донецк, 31 мая, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Посёлок Гольмовский в Донецкой Народной Республике трижды с начала суток обстреляли украинские силовики. Об этом сообщает 31 мая представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Татьяна Полоскова ИА REGNUM Разрушенный частный сектор после обстрелов ВСУ. Донецк

Третий по счёты обстрел зафиксирован в 15:25 со стороны посёлка Курдюмовка. По Гольмовскому выпустили шесть снарядов калибра 122 мм.

Первый обстрел зафиксирован в 11:50 с того же направления, второй, как сообщало ИА REGNUM, в 12:50. В обоих случаях по Гольмовскому также выпустили по шесть снарядов калибра 122 мм.

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