Донецк, 31 мая, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Петровский район Донецка оказался обстрелян украинскими войсками. Об этом 31 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Очередная атака зафиксирована в 15:00. Боевики нанесли удар с позиций в населённом пункте Красногоровка. По Петровскому району Донецка выпустили два снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины обстреляли Еленовку.