В Калмыкии после COVID-19 выздоровели ещё 12 пациентов
Элиста, 31 мая, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки выявили трёх носителей коронавируса, выздоровели 12 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 31 мая.
Zdrav.nso.ru
Лаборант ПЦР-лаборатории
В двух инфекционных стационарах на лечении остаются 22 пациента с COVID-19, из них два человека находятся в тяжёлом состоянии. Один пациент подключён к аппарату ИВЛ.
Всего с начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 51 575 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 50 612 пациентов. Справиться с COVID-19 не смогли 843 человека.