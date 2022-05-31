Элиста, 31 мая, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки выявили трёх носителей коронавируса, выздоровели 12 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 31 мая.

Zdrav.nso.ru Лаборант ПЦР-лаборатории

В двух инфекционных стационарах на лечении остаются 22 пациента с COVID-19, из них два человека находятся в тяжёлом состоянии. Один пациент подключён к аппарату ИВЛ.

Всего с начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 51 575 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 50 612 пациентов. Справиться с COVID-19 не смогли 843 человека.