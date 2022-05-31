Киев, , 16:10 — REGNUM Украинский рэпер T-Fest (Кирилл Незборецкий) представил новую песню под названием Solitude. Выход композиции состоялся на всех музыкальных платформах 31 мая.

T-Fest Кадр из клипа на песню «Окно»

Опубликованная работа посвящена внутреннему одиночеству артиста, которое преследует его на протяжении последних нескольких лет. Сама композиция стала уже вторым релизом T-Fest после ухода из российского лейбла «Газгольдер».

Напомним, что в марте 2022 года T-Fest сообщил о том, что больше не является участником «Газгольдера». Также музыкант отменил все выступления в России.

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