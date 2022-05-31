Киев, 31 мая 2022, 16:10 — REGNUM Украинский рэпер T-Fest (Кирилл Незборецкий) представил новую песню под названием Solitude. Выход композиции состоялся на всех музыкальных платформах 31 мая.
Опубликованная работа посвящена внутреннему одиночеству артиста, которое преследует его на протяжении последних нескольких лет. Сама композиция стала уже вторым релизом T-Fest после ухода из российского лейбла «Газгольдер».
Напомним, что в марте 2022 года T-Fest сообщил о том, что больше не является участником «Газгольдера». Также музыкант отменил все выступления в России.
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