Москва, , 16:01 — REGNUM Предложение удостоить звания Героя России лейтенанта Балдана Цыдыпова, который во время специальной военной операции России на Украине, спас 150 военнослужащих поддержал президент РФ Владимир Путин. Об этом глава государства заявил в ходе встречи по видеосвязи с руководителем Республики Бурятия Алексеем Цыденовым.

Владимир Путин Kremlin.ru

Глава региона попросил российского лидера поддержать представление о награждении Цыдыпова.

«Поддерживаю!» — сказал глава государства.

Напомним, 23-летний командир мотострелкового взвода Тацинской 5-й отдельной гвардейской танковой бригады Балдан Цыдыпов совершил подвиг во время спецоперации по защите Донбасса. Военнослужащий из Бурятии, рискуя своей жизнью, спас сослуживцев и с тяжёлым ранением попал в госпиталь.

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30 марта мотострелковый батальон, в составе которого находился офицер, попал в засаду украинских националистов, сопровождавшуюся артобстрелом. В результате в критическом положении оказалась колонна Тацинской танковой бригады — были подбиты шесть танков и три БМП. Получив тяжёлую контузию в результате попадания в свою боевую машину пехоты, Цыдыпов сумел развернуть БМП вдоль дороги и встречным огнём подбил бронетехнику противника. Затем отдал приказ молодым солдатам из других взводов быстрее покинуть поля боя. Сам остался прикрывать огнём отход своих сослуживцев.

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Как сообщало иа, ранее глава Бурятии Алексей Цыденов попросил министра обороны России Сергея Шойгу представить к званию Героя России лейтенанта Балдана Цыдыпова. В письме, направленном в Минобороны РФ, он указал, что смелые и решительные действия лейтенанта являются «ярким примером мужества и отваги».