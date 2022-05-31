Москва, 31 мая, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Предложение удостоить звания Героя России лейтенанта Балдана Цыдыпова, который во время специальной военной операции России на Украине спас 150 военнослужащих, поддержал президент РФ Владимир Путин. Об этом глава государства заявил в ходе встречи по видеосвязи с руководителем Республики Бурятия Алексеем Цыденовым.

Kremlin.ru Владимир Путин

Глава региона попросил российского лидера поддержать представление о награждении Цыдыпова.

«Поддерживаю!» — сказал глава государства.

Напомним, 23-летний командир мотострелкового взвода Тацинской 5-й отдельной гвардейской танковой бригады Балдан Цыдыпов совершил подвиг во время спецоперации по защите Донбасса. Военнослужащий из Бурятии, рискуя своей жизнью, спас сослуживцев и с тяжёлым ранением попал в госпиталь.

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30 марта мотострелковый батальон, в составе которого находился офицер, попал в засаду украинских националистов, сопровождавшуюся артобстрелом. В результате в критическом положении оказалась колонна Тацинской танковой бригады — были подбиты шесть танков и три БМП. Получив тяжёлую контузию в результате попадания в свою боевую машину пехоты, Цыдыпов сумел развернуть БМП вдоль дороги и встречным огнём подбил бронетехнику противника. Затем отдал приказ молодым солдатам из других взводов быстрее покинуть поля боя. Сам остался прикрывать огнём отход своих сослуживцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Бурятии Алексей Цыденов попросил министра обороны России Сергея Шойгу представить к званию Героя России лейтенанта Балдана Цыдыпова. В письме, направленном в Минобороны РФ, он указал, что смелые и решительные действия лейтенанта являются «ярким примером мужества и отваги».