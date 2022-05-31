Москва, , 16:01 — REGNUM Сегодня, 31 мая, по состоянию на 15:20 по мск августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,52% и торгуется по $119,39 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Нефтепровод Transneft.ru

«Истекающий июльский фьючерс уже поднялся выше $123 за баррель, так что хотя бы частично рынок уже преодолел сопротивление рубежа $120.

Оптимизму нефтетрейдеров способствуют опасения сокращения поставок нефти из России в Европу, новая волна роста цен на газ на европейском спотовом рынке, а также позитив из Китая по поводу снятия эпидемических ограничений.

В свете этого у нефти в ближайшее время есть неплохие шансы закрепиться выше $120 и протестировать сопротивление уровня $125 за баррель», — считает эксперт.

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