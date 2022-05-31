Ростов-на-Дону, 31 мая, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону впервые состоится образовательный форум вузов России и Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 мая в пресс-службе донского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

Форум стартует 3 июня и продлится три дня. Участники симпозиума обсудят вопросы интеграции студентов из Донецкой и Луганской Народных Республик. В числе тем, планируемых к рассмотрению, — внедрение совместных образовательных программ, организацию академических обменов преподавателей и студентов, перспективы сотрудничества в сфере психологического сопровождения студентов и преподавателей вузов.

Как ожидается, в Ростов-на-Дону прибудет министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Также в форуме примут участие руководство Ростовской области, представители министерств образования и науки ДНР и ЛНР, руководители и преподаватели вузов России и Донбасса.