Кострома, 31 мая, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Опубликована декларация о доходах нового председателя избирательной комиссии Костромской области Марины Ерофеевой. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева ИА REGNUM Марина Ерофеева

Большую часть прошлого года Ерофеева работала в управлении по вопросам внутренней политики, занимаясь взаимодействием с муниципалитетами. Всего как работник администрации и затем глава избиркома она заработала 1,5 млн рублей. Доход супруга управленца, работающего инженером-экологом, составил 1 млн рублей.

Марине Ерофеевой принадлежит квартира площадью 68 квадратных метров, её супруг так же имеет «однушку» и автомобиль «Renault Duster». Прежний глава избиркома Михаил Барабанов зарабатывал в больше нынешнего руководителя. Его доходы согласно последней декларации за 2020 год превысили 3 млн рублей, за 2019 составили 1,9 млн рублей.