Москва, 31 мая, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Московские метеорологи подсчитали, что май 2022 года стал в городе самым холодным с начала века. Об этом 31 мая сообщает портал «Метеовести».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Погода в Москве

«Уже сейчас можно констатировать тот факт, что май 2022 года в Москве стал самым холодным в XXI веке», — говорится в информации специализированного ресурса.

Средняя температура воздуха по итогам месяца составила 10,6 градуса тепла. Это на 0,3 градуса ниже, чем в мае 2017 года — прежнего рекордсмена.

В мае 2000 года, когда также было прохладно, средняя температура фиксировалась на уровне 10,8 градуса.