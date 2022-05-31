Ростов-на-Дону, 31 мая, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Министры Ростовской области отчитались о своих доходах за 2021 год. Декларации опубликованы на сайте донских ведомств, передаёт ИА REGNUM 31 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Лидерство по уровню заработка принадлежит министру природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаилу Фишкину. Он отчитался о доходе в размере 3,8 млн рублей. Ему принадлежат две квартиры 62,6 и 63,6 кв. метра, бокс 23,8 кв. метра. В пользовании значатся доли двух земельных участков. Водит глава ведомства Audi 80 и Mercedes-Benz ML 320 CDI.

Вторым по уровню доходов стал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян. В 2021 год он заработал 3,6 млн рублей. Ему принадлежит земельный участок 621 кв. метра и квартира 119, кв. метра. В пользовании у него также квартира площадью 31,3 кв. метра. Ездит глава ведомства за рулём Volkswagen Passat.

Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко, отчитавшийся о заработке в 3,5 млн рублей, занял третье место по уровню доходов. В собственности у главы ведомства — два земельных участка 2 тыс. кв. метров и 1,1 тыс. кв. метров, жилой дом 268,9 кв. метра, 45,7 кв. метра и ½ доли в квартире 69,6 кв. метра. В гараже у министра — Volvo s80