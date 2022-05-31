Москва, 31 мая, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Сотрудника посольства Черногории в Москве объявлен российской стороной персоной нон грата. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

Nikita Dezhurny МИД России

«Тридцать первого мая чрезвычайный и полномочный посол Черногории в России Милорад Шчепанович был приглашен в МИД России, где ему вручена нота Министерства об объявлении «persona non grata» сотрудника посольства Черногории в Москве», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что такое решение было принято в ответ на действия черногорской стороны, которая 7 апреля 2022 года безо всяких оснований объявила персонами нон грата ряд дипломатов посольства России в Подгорице.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон продолжает мешать восстановлению сделки (Совместный всеобъемлющий план действий — СВПД) по ядерной программе Ирана для того, чтобы попытаться выторговать для себя дополнительные условия.