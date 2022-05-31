Белгород, 31 мая, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Уличный фестиваль «Белгородское лето» начнётся 4 июня в Белгороде. Он снова объединит музыкантов, художников, артистов, спортсменов и мастеров-ремесленников, сообщает 31 мая корреспондент ИА REGNUM.

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Торжественная церемония запланирована в 21:00 на набережной Везёлки в парке Победы, однако площадки начнут работать с самого утра. В этом году мероприятия будут проходить перед центром «Октябрь», возле кафе «Алиса в Стране чудес» и кинотеатра «Победа», улице 50-летия Белгородской области и Свято-Троицком бульваре.

Готовность города к фестивалю 31 мая оценил губернатор Вячеслав Гладков и попросил организаторов обновить места для настольных игр в Центральном парке, установить новые удобные лавочки и дополнительные контейнеры для мусора, а также решить вопрос с озеленением цветочных клумб.

«Пока уровень проработки недостаточный. К фестивалю необходимо доработать каждую из локаций в деталях. Для того, чтобы «зажечь» и сделать полюбившийся фестиваль круче и ярче, чем в прошлом году, нужно очень много сделать администрации города совместно с министерством культуры региона. Время на подготовку есть. Очень надеюсь, что площадки порадуют белгородцев и каждый найдёт занятие по душе. Поэтому нужны анонсы мероприятий на все выходные, и не только в Белгороде», — написал в социальных сетях глава региона.

Впервые фестиваль «Белгородское лето» прошёл в 2021 году.