Фестиваль «Белгородское лето» стартует 4 июня
Белгород, 31 мая, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Уличный фестиваль «Белгородское лето» начнётся 4 июня в Белгороде. Он снова объединит музыкантов, художников, артистов, спортсменов и мастеров-ремесленников, сообщает 31 мая корреспондент ИА REGNUM.
Торжественная церемония запланирована в 21:00 на набережной Везёлки в парке Победы, однако площадки начнут работать с самого утра. В этом году мероприятия будут проходить перед центром «Октябрь», возле кафе «Алиса в Стране чудес» и кинотеатра «Победа», улице 50-летия Белгородской области и Свято-Троицком бульваре.
Готовность города к фестивалю 31 мая оценил губернатор Вячеслав Гладков и попросил организаторов обновить места для настольных игр в Центральном парке, установить новые удобные лавочки и дополнительные контейнеры для мусора, а также решить вопрос с озеленением цветочных клумб.
Впервые фестиваль «Белгородское лето» прошёл в 2021 году.