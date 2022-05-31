Кингисепп, Ленинградская область, 31 мая, 2022, 16:04 — ИА Регнум. В Ленинградской области успешно прошел ходовые испытания гидрографический катер ПК 820, созданный по заказу ФГУП «Гидрографическое предприятие» корпорации Росатом. Он предназначен для задач навигационно-гидрографического обеспечение мореплавания, сообщили 31 мая в пресс-службе Кингисеппского машиностроительного завода.

АО «КМЗ» Катер ПК 820

Катер сможет обеспечивать безопасность навигации и мореплавания в акватории Северного морского пути (СМП), в акваториях морских портов на побережье акватории СМП, и на подходах к ним, а также в устьевых участках рек Енисей, Хатанга и Колыма с морским режимом судоходства.

«Уникальность конструкции катера заключается в установленных шахтах с опускаемыми излучателями эхолотов. В рубке оборудовано рабочее место оператора, включающее большой стол с экранами для мониторов, специализированное кресло и отсеки для хранения рабочей документации», — рассказали в пресс-службе предприятия.

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Катер ПК 820 изготовлен из алюминиево-магниевого сплава

Наибольшая длина корпуса — 8,50 м

Наибольшая ширина корпуса — 2,70 м

Водоизмещение полное — 3,5 т

Основной двигатель подвесной 200 л. с.; дополнительный двигатель подвесной 50 л. с.

Экипаж два человека, общее количество людей на борту — 8 человек

Запас топлива — 400 литров

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