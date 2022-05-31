Тула, , 15:56 — REGNUM Тульский футбольный клуб «Арсенал» получил лицензию на участие в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом 31 мая сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).

Болельщики «Арсенала» Управление пресс-службы правительства Тульской области

Отмечается, что апелляционный комитет РФС по вопросам лицензирования клубов принял решение удовлетворить жалобу «Арсенала» и выдать клубу лицензию РФС-II.

Эта лицензия позволит тульскому клубу принять участие в розыгрыше ФНЛ сезона 2022/23.

Ранее РФС отказал «Арсеналу» в выдаче лицензии.

Напомним, в сезоне 2021/22 «Арсенал» занял последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 23 очка в 30 матчах, и вылетел в ФНЛ.