Ижевск, 31 мая, 2022, 15:55 — ИА Регнум. В Удмуртии утверждено обвинительное заключение в отношении 21-летнего жителя Пермского края по статьям о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения и о покушении на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР Угон автомобиля

По данным следствия, в ночь с 5 на 6 апреля молодой человек, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, разбивал окна отечественных автомобилей, затем проникал в салон, ломал кожух рулевой колонки и пытался завести двигатель путем замыкания провода зажигания. Ему удалось привести в движение один автомобиль, но он не справился с управлением и заехал в канаву, из которой не смог выбраться.

«За совершение угона Уголовным Кодексом РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Димитровграде возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля. Колёса у машины для выезда из гаража пришлось подкачать.

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