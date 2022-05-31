Москва, , 15:54 — REGNUM Сегодня, 31 мая, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже снижается на 1,16%, до 61,52 рубля. Евро теряет 3,08%, отступая до 62,32 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Деньги Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

«Несмотря на то, что сегодня страны ЕС всё-таки смогли предварительно согласовать шестой пакет санкций, включающий, кроме прочего, частичное эмбарго на импорт российской нефти, рубль после некоторого отката вечером 30 мая и утром 31 вновь укрепляется.

Снова укрепление более интенсивно по отношению к евро. В частности, это обусловлено данными по инфляции в Еврозоне — показатель превысил 8%.

В целом укреплению рубля также способствуют высокие цены на сырье, а также информация о том, что российское зерно также с высокой вероятностью будет экспортироваться за рубли.

Навес предложения валюты на рынке остается значительным, так что с большой вероятностью на днях можно будет увидеть попытку нового пробоя вниз уровней 60 рублей по доллару и евро», — полагает эксперт.

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