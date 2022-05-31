Анкара, 31 мая, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Власти Турции отменили ряд военных учений НАТО в связи с положениями Конвенции Монтрё о недопуске военных кораблей в Черное море. Об этом 31 мая заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Мы ввели Конвенцию Монтрё, вынуждены оставлять открытым воздушное пространство. Даже выходя за пределы Конвенции, мы просим Россию по поводу кораблей, были учения НАТО, которые были заранее запланированы. Мы их отменили, отложили», — заявил он на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган заявил, что власти Турции не будут менять свою позицию по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.

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