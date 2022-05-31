Ново-Огарево, Московская область, , 15:52 — REGNUM Проблему с аварийным жильём можно решить, все необходимое для этого у России есть. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 31 мая на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

Аварийное жилье Gkhgroup.ru

Российский президент подчеркнул, что аварийное жильё — это вопрос, требующий повышенного внимания. Он призвал помочь людям, которые живут в таких условиях много лет.

«Возможности для того, чтобы проблема была решена, у нас есть», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Глава государства поручил Цыденову вместе с правительством проработать этот вопрос и в дальнейшем полностью закрыть его в рамках имеющихся законодательных решений.

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