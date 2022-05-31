Лос-Анджелес, США, 31 мая, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Сторона обвинения не смогла добиться возбуждения дела по факту сексуального насилия со стороны исполнителя Мэрилина Мэнсона. Об этом 31 мая сообщает TMZ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Stefan Brending Мэрилин Мэнсон

По данным СМИ, слова предполагаемой жертвы «вызывали сомнения» у полиции. Как отмечает издание, Мэнсону скорее всего, не будет предъявлено обвинение, однако всё может измениться, если появятся новые доказательства.

ИА REGNUM напоминает, что несколько женщин обвинили Мэрилина Мэнсона в сексуальном насилии. Первой в суд на музыканта подала его бывшая девушка, актриса Эван Рэйчел Вуд.