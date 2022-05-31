Тюмень, 31 мая, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Из тюменских приютов для животных с начала 2022 года переданы старым и новым хозяевам 474 кошки и собаки. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Портреты породистых собак, по разным причинам оказавшихся в приюте

В регионе работают четыре крупных межмуниципальных приютов в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске и Ишиме, созданных по поручению главы региона Александра Моора. Все они содержатся за счёт областного бюджета. В учреждениях работает 51 человек, а также волонтёры.

В 2021 году дом нашли 870 животных из тюменского приюта, 16 — из ишимского и 305 — из тобольского. Приют в Ялуторовске работает с начала этого года.

«Какую бы систему не придумали — работа с последствиями. Причина — безответственное поведение владельцев. Решить проблему можно только законодательно и установить обязательное чипирование домашних животных. Чтобы у владельцев животных была строгая ответственность», — считает тюменский губернатор.