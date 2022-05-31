Москва, 31 мая, 2022, 15:46 — ИА Регнум. В результате длительного согласования ЕС всё-таки пришёл к компромиссу по поводу ограничений на поставки российской нефти. Фактически, теперь останется только самый дешёвый канал поставки — по трубопроводам, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Нефтепровод

«Но, надо учитывать, что перевозки по морю из России в северную Европу всё равно обошлись бы дешевле, чем с Ближнего Востока, а тем более, из других нефтеносных регионов. А стоимость доставки ложится на потребителя.

Есть и ещё один фактор — то, что европейские НПЗ преимущественно настроены на российскую сернистую тяжёлую нефть.

То есть им, вероятно, придётся продолжить закупки российской нефти, но только в смесях с другим сырьём.

Тем временем потребители из Азии получают возможность приобрести российскую нефть на более льготных условиях, что, соответственно отразится на себестоимости азиатских и европейских товаров.

В итоге кроме потерь прямых из-за удорожания сырья, будут и косвенные за счёт потери доли мирового рынка», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, договорённостей по поводу частичного запрета на ввоз российской нефти достигли лидеры стран ЕС, написал в своём микроблоге глава Евросовета Шарль Мишель.

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