Брюссель, , 15:46 — REGNUM До момента нахождения альтернативы российской нефти Словакия может использовать ее, решение об этом было принято на саммите лидеров стран Евросоюза. Об этом 31 мая рассказал журналистам на полях заседания в Брюсселе словацкий премьер-министр Эдуард Хегер.

Эдуард Хегер Vlada.gov.sk

Как отметил Хегер, на саммите лидерами стран сообщество было одобрено эмбарго на поставки нефти из России морским путем.

«Временно разрешены дальнейшие поставки нефти из РФ по трубопроводам, в случае Словакии речь идет о поставках по нефтепроводу «Дружба». Словацкая просьба на заседании была удовлетворена — мы можем использовать российскую нефть до того момента, когда будем иметь за нее полноценную альтернативу», — сказал он.

При этом премьер-министр Словакии отметил, что он удовлетворен тем, что глава правительства Венгрии согласился с общим решением участников саммита по поводу эмбарго на нефть из РФ, предположив, что этом мог способствовать и его разговор с Орбаном перед началом саммита в Брюсселе.

«Самое главное, что Евросоюз сохранил свое единство, в данный момент это очень важно», — добавил Хегер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Болгария получила отсрочку от присоединения к санкциям Европейского союза относительно импорта российской нефти.