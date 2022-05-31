Брюссель, 31 мая 2022, 15:46 — REGNUM До момента нахождения альтернативы российской нефти Словакия может использовать ее, решение об этом было принято на саммите лидеров стран Евросоюза. Об этом 31 мая рассказал журналистам на полях заседания в Брюсселе словацкий премьер-министр Эдуард Хегер.
Как отметил Хегер, на саммите лидерами стран сообщество было одобрено эмбарго на поставки нефти из России морским путем.
«Временно разрешены дальнейшие поставки нефти из РФ по трубопроводам, в случае Словакии речь идет о поставках по нефтепроводу «Дружба». Словацкая просьба на заседании была удовлетворена — мы можем использовать российскую нефть до того момента, когда будем иметь за нее полноценную альтернативу», — сказал он.
При этом премьер-министр Словакии отметил, что он удовлетворен тем, что глава правительства Венгрии согласился с общим решением участников саммита по поводу эмбарго на нефть из РФ, предположив, что этом мог способствовать и его разговор с Орбаном перед началом саммита в Брюсселе.
«Самое главное, что Евросоюз сохранил свое единство, в данный момент это очень важно», — добавил Хегер.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Болгария получила отсрочку от присоединения к санкциям Европейского союза относительно импорта российской нефти.