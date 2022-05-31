Ирвайн, США, 31 мая, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Президент Blizzard Майк Ибарра ответил на вопрос геймеров о состоянии проекта онлайн-игры Warcraft 3: Reforged. Об этом 31 мая сообщает журнал PC Gamer.

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Отметим, что ответ Ибарры был весьма кратким, он лишь сказал, что поклонники Reforged могут ожидать новостей от разработчиков в июне 2022 года. «Вы скоро что-нибудь услышите от них», — заявил глава Blizzard.

Напомним, Warcraft 3: Reforged, вышедшая 29 января 2020 года, представляет собой обновлённую версию оригинальной Warcraft III: Reign of Chaos (релиз состоялся 3 июля 2002 года) с дополнением The Frozen Throne (вышло 1 июля 2003-го). Отметим, что последнее обновление игра получила в апреле 2021-го, т.е. более года назад, при том, что многие поклонники франшизы считают её крайне неудачным ремастером (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями).