Ижевск, , 15:44 — REGNUM В Удмуртии с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении 40-летнего ранее судимого жителя республики, который обвиняется в 11 преступлениях по статьям о мошенничестве и кражах. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по республике.

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По данным следствия, мужчина знакомился с женщинами в социальных сетях, выведывал информацию о наличии у них имущества, в дальнейшем тайно или путем злоупотребления доверием похищал у них деньги, мобильные телефоны, автомобили.

У одной из женщин он похитил 1,5 млн рублей, убедив ее оформить доверенность на распоряжение ее земельным участком для продажи под предлогом покупки квартиры для совместного проживания. Совершив сделку, мошенник скрылся.

Другую девушку он убедил взять кредиты в банках для развития бизнеса, похитив кредитные средства, он перестал выходить на связь.

Установлены восемь потерпевших — жительницы Удмуртии, Волгограда, Казани и Москвы в возрасте от 35 до 50 лет. Сумма причиненного им ущерба превысила 14 млн рублей. На имущество обвиняемого стоимостью около 12 млн рублей наложен обеспечительный арест.

«За данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике по подозрению в мошенничестве задержали 48-летнего жителя Сюмсинского района. Мужчина предлагал жителям республики купить автомобили по цене ниже рыночной через лизинговую компанию. У покупателей взимались деньги, якобы в счет предоплаты, затем под различными предлогами срок покупки переносился, а затем мошенник переставал выходить на связь.