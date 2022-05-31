Самара, 31 мая, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Лося, которого обнаружили на территории города Самары, вернули в естественную среду обитания в Самарской области. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба департамента охоты и рыболовства региона.

Yarregion.ru Лось в ярославском лесу

Сообщается, что 30 мая жители Самары сообщили сотрудникам департамента охоты и рыболовства о том, что по улицам города разгуливает лось. Специалисты обнаружили дикое животное на улице Энтузиастов, около дома № 95.

Отмечается, что лось был обездвижен с использованием специальных лекарств.

Затем сотрудники управления охотничьих и водных биологических ресурсов вывезли животное на территорию охотничьих угодийВолжского района Самарской области, где оно было возвращено в естественную среду обитания.