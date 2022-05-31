Москва,
31 мая 2022, 15:42 — REGNUM Страны Евросоюза сами «пилят сук, на котором сидят», запрещая ввоз нефти из России, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Каленов.
«Ситуация с энергоресурсами на глобальной арене итак крайне тяжёлая, и нефтяной рынок тут не является исключением.
А заявления главы Еврокомиссии об эмбарго, пускай и частичном, на российскую нефть лишь усиливают мировой энергетический кризис и провоцируют дальнейший рост цен на энергоносители.
В данном случае Европа вредит сама себе. Россия же не останется без рынков сбыта.
Есть, в первую очередь, Китай, объемы производства которого растут, а значит растет и потребление углеводородов», — пояснила эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Евросовета Шарль Мишель написал в своем микроблоге, что договоренностей по поводу частичного запрета на ввоз российской нефти достигли лидеры стран ЕС.
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